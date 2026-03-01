Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

Le président de Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé dimanche que le choix des candidats du parti pour les prochaines élections locales reviendrait exclusivement à la base militante. S’exprimant lors d’un live, le leader des « Patriotes » a exhorté ses partisans à privilégier l’intérêt général et le consensus local, précisant que les arbitrages de la direction nationale se feraient sur la base de la « conscience » et non des « affinités ».





Ousmane Sonko a également plaidé pour une large ouverture de la formation politique aux nouvelles adhésions et aux alliés, mettant en garde contre toute velléité de restriction des rangs. Invoquant des principes religieux pour justifier cette recommandation d'ouverture, il a appelé les militants à ne pas se focaliser sur l’obtention de postes de responsabilité. Cette déclaration intervient alors que le parti se prépare à une structuration profonde.



En vue de la consolidation institutionnelle de Pastef, le Premier ministre a annoncé le lancement prochain de la vente des cartes de membres, étape préalable à l'organisation du tout premier congrès national de l'histoire du parti. Ce processus doit permettre de régulariser la situation des militants et de définir les nouvelles orientations stratégiques de la mouvance présidentielle pour les années à venir.



MS/NDARINFO

