Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

Jeudi 9 Avril 2026 - 16:41

Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

L’ancien capitaine et sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a officiellement pris ses fonctions à la tête de l’équipe nationale d’Angola ce jeudi. Libre de tout engagement depuis son départ de Libye, motivé par des retards de salaire prolongés, le technicien sénégalais s’est engagé avec les Palancas Negras pour une durée de quatre ans.


Champion d’Afrique avec le Sénégal en 2022, Aliou Cissé hérite d'un défi de taille : redresser une sélection angolaise en difficulté après son élimination précoce dès la phase de groupes lors de la dernière édition de la CAN.


Son objectif prioritaire est clair : qualifier l’Angola pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, prévue en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Les négociations, qui se sont accélérées ces derniers jours, permettent au technicien de démarrer son chantier immédiatement. Il dirigera ses premiers tests lors de la trêve internationale de juin avec une série de matchs amicaux déjà programmés.

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

09/04/2026

Football scolaire U15 : Le Sénégal assomme le Maroc avec 3 buts en 6 minutes

09/04/2026

Maroc : Graves révélations sur l'agression des supporters sénégalais par un stadier

09/04/2026

Migration circulaire Sénégal-Espagne : Une alternative crédible au « Barça wala Barsakh »

09/04/2026

Régulation des médias : Me Aïssata Tall Sall magnifie la décision du Conseil constitutionnel

09/04/2026

Diama : 6 000 femmes se mobilisent pour l'économie sociale et solidaire

09/04/2026
SERVICES
Articles les plus lus

AIBD : Un médecin du CNTS arrêté et hospitalisé après une tentative de suicide

03/04/2026

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

05/04/2026

Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

03/04/2026

Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

Parcours : Qui est Papa Souleymane Kandji, le nouveau renfort médiatique du Président ?

06/04/2026

Grève des transports : Yankoba Diémé convoque une réunion de crise à Diamniadio

05/04/2026

66e indépendance : Diomaye Faye salue les Forces de défense, "bouclier silencieux" du Sénégal

03/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO