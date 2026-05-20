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Liste des Lions : Possibilité d'un groupe élargi à 26 joueurs majeurs renforcé par 4 réservistes.

Mercredi 20 Mai 2026

Liste des Lions : Possibilité d'un groupe élargi à 26 joueurs majeurs renforcé par 4 réservistes.

Le sélectionneur national de l'équipe de football du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, dévoilera ce jeudi 21 mai 2026 la liste officielle des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde. À l'instar de la stratégie logistique adoptée lors de la dernière CAN victorieuse au Maroc, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a reconduit le siège de la Sonatel comme cadre pour cette annonce officielle. Le technicien sénégalais pourrait reconduire un schéma à 26 joueurs complété par un groupe de quatre réservistes afin de sécuriser ses options tactiques avant le départ pour l’Amérique du Nord.
 

Le retour de Sadio Mané, l'option Malang Sarr et l'arbitrage en attaque

 

La composition de la liste des champions d'Afrique en titre s'articule autour d'un noyau stable, marqué par le grand retour de Sadio Mané qui avait manqué l'édition au Qatar. Au poste de gardien, le trio composé d'Edouard Mendy, Yehvann Diouf et Mory Diaw est acté, la seule interrogation résidant dans la définition du poste de numéro 2. En défense, malgré les inquiétudes physiques autour de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), le capitaine sera bien présent. Pour parer à toute rechute, le staff technique devrait faire appel à l'expérience de Malang Sarr (RC Lens) au détriment de Nobel Mendy ou Moustapha Mbow, pour épauler les cadres Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck et le jeune Mamadou Sarr.
 

Au milieu de terrain, aucune surprise n'est attendue : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye, Pathé Ciss et Habib Diarra formeront l'entrejeu des Lions. C’est en attaque que l'arbitrage s'annonce le plus serré. Face à la montée en puissance de Bamba Dieng et à la présence de Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye, un avant-centre de métier devrait faire les frais de la concurrence. Boulaye Dia (Lazio) se dirige vers une non-convocation, laissant Habib Diallo (Metz) suspendu aux derniers choix d'équilibre de Pape Thiaw, qui hésite à intégrer un ailier supplémentaire comme Cheikh Tidiane Sabaly ou Mamadou Diakhon.


MS/NDARINFO
 



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