Attribution officielle : le Sénégal désigné pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2026

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé la désignation du Sénégal comme pays organisateur de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer 2026. Cette attribution vient confirmer le statut du pays sur l'échiquier du football de plage continental. En confiant l'organisation de cette compétition majeure à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), l'instance dirigeante du football africain valide les garanties infrastructurelles et techniques présentées par les autorités sportives nationales pour abriter cet événement.





Les enjeux sportifs et logistiques de l'organisation à domicile

L'organisation de cette compétition sur le sol national offre une opportunité stratégique aux Lions de la discipline, détenteurs de plusieurs titres continentaux, de concourir devant leur public. Les services du ministère des Sports, en collaboration avec le comité exécutif de la FSF, vont devoir engager la planification opérationnelle liée à l'aménagement des sites de compétition, à la gestion des infrastructures d'accueil et à la logistique des délégations africaines attendues.



Cette attribution s'inscrit également dans la dynamique de préparation des grands rendez-vous sportifs internationaux programmés au Sénégal, renforçant l'expertise locale en matière de management d'événements sportifs de masse.





MS/NDARINFO



