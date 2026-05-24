Coupe du Sénégal 2026 : L’Université Sporting Club de Saint-Louis sacrée face à Diambars

L’Université Sporting Club (USC) de Saint-Louis a remporté la finale de la Coupe du Sénégal édition 2026 ce dimanche 24 mai. Au terme du temps réglementaire et des prolongations conclus sur un score nul et vierge (0-0), les étudiants de Saint-Louis sont venus à bout de l’académie Diambars de Saly lors de la séance des tirs au but (3-1).





Une performance tactique face aux favoris de Saly

Bien qu'évoluant en National 1 (troisième division) et n'étant pas annoncée favorite au coup d’envoi de la rencontre, la formation universitaire a fait preuve de discipline collective. Le bloc défensif et la détermination des joueurs de Saint-Louis ont perturbé les circuits de passe habituels des académiciens de Saly, les contraignant à un jeu direct inhabituel à base de longs ballons.





Après 120 minutes de jeu sans but, l'épreuve des tirs au but a tourné à l'avantage de l'USC, qui s'est montrée plus efficace en transformant trois tentatives contre une seule pour son adversaire. Le club de Saint-Louis inscrit ainsi son nom au palmarès de l'épreuve en succédant à Génération Foot.





Les félicitations du président de la République

À la suite de cette victoire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message officiel de félicitations aux nouveaux détenteurs du trophée ainsi qu'aux finalistes. « Félicitations à l'Université Club de Saint-Louis, vainqueur de la Coupe du Sénégal 2026 au terme d'une finale intense face à Diambars. Les deux équipes ont honoré notre football et révélé la qualité de notre jeunesse. C'est le Sénégal du talent et du mérite qui s'est exprimé. Bravo aux joueurs, aux staffs et aux supporters », a déclaré le chef de l'État.





MS/NDARINFO



