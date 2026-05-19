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Éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du Groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie

Mardi 19 Mai 2026 - 13:41

Éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du Groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé ce mardi au Caire, en Égypte, au tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a été logé dans le Groupe J. Pour valider leur ticket pour la phase finale, qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, les Lions devront croiser le fer avec le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie.

Sur le papier, cette poule se présente comme abordable pour les partenaires de Sadio Mané, bien qu'une vigilance rigoureuse reste de mise face à des sélections compétitives sur la scène continentale.
 

Le calendrier de la campagne qualificative et le mode de validation


La campagne qualificative s'étalera sur trois fenêtres internationales de la FIFA d'ici le début de l'année prochaine. Les deux premières journées débuteront officiellement lors de la fenêtre de septembre 2026 (du 21 septembre au 6 octobre). La compétition se poursuivra avec les 3ᵉ et 4ᵉ journées planifiées du 9 au 17 novembre 2026, avant de livrer son verdict final lors des 5ᵉ et 6ᵉ journées programmées du 22 au 30 mars 2027. Au total, 48 nations africaines réparties en 12 groupes de quatre s'affrontent dans ce mini-championnat. Les deux premières équipes de chaque poule obtiendront directement leur qualification pour la phase finale, dont le match d'ouverture est d'ores et déjà fixé au samedi 19 juin 2027.

MS/NDARINFO
 



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