Mondial 2026 : Pape Bouna Thiaw dévoile sa liste officielle avec Bara Sapoko Ndiaye et Moustapha Mbow

Le sélectionneur national de l'équipe de football du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a officiellement publié la liste des Lions retenus pour la Coupe du Monde 2026. L'annonce, faite ce jeudi 21 mai, confirme les derniers arbitrages du staff technique avec un groupe de 28 joueurs qui allie continuité et choix forts. Parmi les faits marquants de cette liste officielle figurent la première convocation de la jeune sensation Bara Sapoko Ndiaye au milieu de terrain, la confirmation en défense de Moustapha Mbow (Paris FC) ainsi que l'intégration du jeune Ilay Camara.





Le retour de Sadio Mané et la composition complète par ligne

L'attaque sénégalaise enregistre le retour tant attendu de Sadio Mané, absent lors du Mondial au Qatar. Dans le secteur offensif, Pape Bouna Thiaw fait confiance à la forme du moment avec Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Chérif Ndiaye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao et Ibrahim Mbaye. Boulaye Dia et Habib Diallo manquent officiellement le wagon pour l'Amérique du Nord. Au milieu de terrain, le néo-international Bara Sapoko Ndiaye épaulera les cadres indiscutables que sont Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr.





L'arrière-garde des Lions enregistre la présence du capitaine Kalidou Koulibaly aux côtés de Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr et Moustapha Mbow pour l'axe central. Les couloirs seront animés par Krépin Diatta, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy et Ilay Camara, tandis que Malang Sarr ne figure finalement pas sur le document officiel. Chez les gardiens de but, aucune surprise n'est à noter : le trio Edouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf est reconduit pour sécuriser la cage des Lions.



MS/NDARINFO



