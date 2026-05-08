NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Alioune Tine appelle à bannir le mot « trahison » envers le Chef de l’État et les citoyens

Vendredi 8 Mai 2026 - 12:30

Alioune Tine appelle à bannir le mot « trahison » envers le Chef de l’État et les citoyens

Le défenseur des droits humains, Alioune Tine, a lancé un appel solennel pour une pacification du discours politique et citoyen au Sénégal. Il exhorte les acteurs publics et la population à bannir définitivement le mot « trahison » des échanges, qu'il s'agisse de s'adresser à un camarade, à un simple citoyen ou, à plus forte raison, au Président de la République.


Selon lui, ce terme constitue l'une des pires offenses possibles dans l'espace public sénégalais.
 

Le fondateur d'Afrikajom Center souligne que l'utilisation d'un tel vocabulaire n'est pas sans conséquences judiciaires immédiates. Il rappelle que pour des propos bien moins graves, le procureur de la République procède régulièrement à des convocations. Bien qu'il précise avoir personnellement toujours contesté et dénoncé ce type de délit d'opinion, il insiste sur la nécessité de cohérence dans l'application des règles de conduite et de respect mutuel.

MS
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
https://www.adm.sn/
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Reddition des comptes : le magistrat Ousmane Kane dénonce un « échec » judiciaire

08/05/2026

Alioune Tine appelle à bannir le mot « trahison » envers le Chef de l’État et les citoyens

08/05/2026

Mbour : effervescence et préparatifs géants pour le meeting de Bassirou Diomaye Faye

08/05/2026

Thierno Alassane Sall propose d'accorder à chaque député le droit de saisir seul le Conseil constitutionnel

08/05/2026

Thiaroye : arrestation d'un second suspect après l'agression sauvage au quartier Saliou Ndir

08/05/2026

État civil : l'organisation JSF dénonce un réseau de fraude systémique auprès de Yassine Fall

08/05/2026