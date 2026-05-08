Mbour : effervescence et préparatifs géants pour le meeting de Bassirou Diomaye Faye

Le département de Mbour bascule dans une mobilisation exceptionnelle à l’approche du meeting du Président Bassirou Diomaye Faye, prévu ce samedi au stade Caroline Faye. Depuis 48 heures, l’intensité des préparatifs dans le fief du chef de l’État témoigne d'un enjeu politique majeur pour la coalition au pouvoir. En ville, les caravanes militantes et les conclaves de responsables se multiplient, transformant la Petite Côte en une véritable fourmilière où se prépare une démonstration de force.





Sur le site du meeting, les travaux avancent à un rythme soutenu avec l’érection des pylônes et l’installation des estrades directement sur la pelouse du stade. Le dispositif technique est en pleine montée en puissance, marqué par les rotations incessantes des équipes logistiques pour finaliser les installations. Ce déploiement d’envergure vise à garantir un cadre à la hauteur de l’accueil réservé au Président de la République par ses partisans.





Le ministre Serigne Guèye Diop, coordonnateur de la coalition « Diomaye Président », supervise personnellement les opérations dans les moindres détails. Selon son chef de cabinet, Ndollane Ndong, l'objectif est d’assurer une organisation impeccable et un accueil chaleureux avant l’arrivée du chef de l’État.



MS

