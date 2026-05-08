Thiaroye : arrestation d'un second suspect après l'agression sauvage au quartier Saliou Ndir

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a franchi une nouvelle étape dans l'enquête sur la violente agression survenue au quartier Saliou Ndir. Le 6 mai 2026, suite à un renseignement opérationnel, les éléments de la Brigade de Recherches ont interpellé un marchand à son domicile. Ce dernier est suspecté d'être l'un des membres de la bande de cinq individus ayant pris part à une expédition punitive particulièrement brutale durant le mois d'avril.







L'agression remonte à la nuit du 8 avril 2026, aux environs de 23 heures. La victime avait été interceptée et violemment rouée de coups de briques après avoir été accusée, sans la moindre preuve, du vol de deux moutons. L'alerte avait été donnée par une dame âgée de 75 ans, qui n'avait pas hésité à mobiliser son fils, un repris de justice, ainsi que ses complices pour se faire justice elle-même.





Retrouvée inconsciente et présentant de graves blessures à la tête, la victime a également été dépouillée durant l'attaque. Les agresseurs ont emporté la somme de 18 000 F CFA, un téléphone portable et une bague. Ce déchaînement de violence gratuite avait suscité une vive émotion dans le quartier, poussant les forces de l'ordre à accélérer les investigations pour identifier tous les auteurs de ces actes barbares.





Lors de son audition, le suspect interpellé a tenté de nier son implication directe dans les violences en désignant un tiers comme étant l'auteur principal des coups. Malgré ses dénégations, il a été placé en garde à vue. Cette arrestation suit celle de la dame de 75 ans, déférée le 10 avril 2026 pour son rôle de commanditaire. L’enquête se poursuit activement pour retrouver les autres membres de la bande toujours en fuite.





MS/NDARINFO

