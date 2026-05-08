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Croissance Verte : le Sénégalais Dr Mallé Fofana nommé Directeur exécutif adjoint du GGGI

Vendredi 8 Mai 2026 - 06:48

Croissance Verte : le Sénégalais Dr Mallé Fofana nommé Directeur exécutif adjoint du GGGI

Le Global Green Growth Institute (GGGI) a officiellement annoncé la nomination du Dr Mallé Fofana au poste stratégique de Directeur exécutif adjoint et responsable de la mise en œuvre de la croissance verte. Cette promotion propulse l'expert sénégalais au sommet de cette institution internationale spécialisée dans les politiques climatiques, basée en Corée du Sud. L'organisation a tenu à saluer son rôle déterminant dans l'élan institutionnel exceptionnel du GGGI, qui a enregistré une croissance de près de 20 % en 2025 malgré un contexte mondial d'incertitudes économiques.
 

Le parcours du Dr Fofana au sein de l'organisation est marqué par des résultats d'une envergure exceptionnelle sur la scène internationale. Il a notamment dirigé le portefeuille mondial en mobilisant près de 4 milliards de dollars d'engagements d'investissements verts pour les pays membres. Son action a également permis de soutenir l'adoption de 81 politiques de croissance verte réparties dans plus de 50 pays, consolidant ainsi la transition écologique à l'échelle globale.
 

Accueillant cette nomination avec humilité, le Dr Mallé Fofana a exprimé sa fierté d'être le premier Sénégalais et l'un des rares Africains à accéder à un tel niveau de responsabilité. Il considère cette promotion comme une reconnaissance du mérite et du travail accompli avec une équipe multiculturelle regroupant près de 90 nationalités. Pour lui, l'enjeu majeur reste la production de résultats concrets pour répondre aux défis climatiques pressants, notamment pour le continent africain.
 

Le nouveau Directeur exécutif adjoint a insisté sur la vulnérabilité particulière de l'Afrique, qui reste l'une des régions les plus touchées par le changement climatique malgré ses faibles émissions de gaz à effet de serre. Il préconise des solutions innovantes axées sur l'adaptation et la résilience, tout en encourageant le Sénégal à se positionner stratégiquement pour capter davantage de financements verts. Selon lui, une collaboration étroite entre les secteurs public et privé, portée par une vision à long terme, est la clé pour transformer les défis environnementaux en opportunités de développement durable.
 

MS/NDARINFO
 



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