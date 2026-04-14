Angleterre : Baye Birame Fall, un Sénégalais de 16 ans, tué à Peterborough

Baye Birame Fall, un jeune Sénégalais âgé de 16 ans, a été tué à coups de couteau le dimanche 12 avril dernier à Peterborough, dans l'est de l'Angleterre. L'agression, qualifiée de particulièrement brutale, s'est produite vers 19 heures à proximité du centre commercial « Ortongate », dans le quartier de Riseholme. Malgré l'intervention rapide des secours, l'adolescent a succombé à ses blessures sur les lieux du drame.





La police de Cambridgeshire a ouvert une enquête pour meurtre, entraînant l'arrestation de quatre suspects originaires de la ville : un mineur de 15 ans, un jeune homme de 18 ans et deux jeunes filles de 16 et 17 ans. Si les autorités britanniques affirment qu'aucun élément ne permet pour l'heure de confirmer un mobile raciste, des proches de la victime signalent l'existence d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.





Dans cette séquence, l'auteur présumé des coups mortels revendiquerait fièrement l'acte en tenant des propos à caractère racial. La communauté sénégalaise de la diaspora, profondément meurtrie, réclame que toute la lumière soit faite sur cette tragédie.





MS/NDARINFO

