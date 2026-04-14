Éducation : Le Gouvernement et le G7 s'accordent sur l'essentiel du protocole

Le Gouvernement et les syndicats d'enseignants du G7 ont achevé, ce mardi à midi, une session de travail de près de 24 heures au Ministère de la Fonction publique. Les deux parties se sont accordées sur l'essentiel des points du projet de protocole d'accord, marquant une avancée majeure vers la résolution de la crise scolaire.





Toutefois, trois points de friction ont été renvoyés à des discussions ultérieures : l'élargissement du périmètre du décret n°2026-65 relatif aux décisionnaires, la question de leur retraite et la défiscalisation des rappels.





Co-présidée par les ministres Olivier Boucal (Fonction publique) et Moustapha Guirasy (Éducation), en présence de la société civile, la rencontre a permis d'inscrire ces points dans une rubrique « Perspectives ». Une nouvelle séance de négociation est programmée pour le jeudi 16 avril 2026 à 10h afin de trouver une issue définitive.





MS/NDARINFO





