Saint-Louis : Un nouveau-né retrouvé mort dans un jardin public

Le corps sans vie d'un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé, ce lundi 13 avril vers 14h, dans un jardin public par les éléments du commissariat central de Saint-Louis. L'alerte a été donnée par le délégué du quartier après que son épouse a découvert le nourrisson enveloppé dans un pagne noir.





Lors des constatations, les enquêteurs ont remarqué que l'enfant portait encore son cordon ombilical. Aucune trace apparente de violence n'a été relevée sur la dépouille lors du premier examen sur les lieux. Selon les témoignages recueillis, l'épouse du délégué de quartier aurait été attirée par des éclats de voix avant de faire la découverte devant son domicile.



Le corps a été acheminé par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Saint-Louis pour une autopsie. Une enquête est ouverte par le Procureur de la République pour identifier la mère et déterminer les causes exactes du décès.





MS/NDARINFO



