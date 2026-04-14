Mondial 2026 : La Norvège, futur adversaire du Sénégal, affronte le Maroc en amical

En pleine préparation pour la Coupe du Monde 2026, la Norvège, futur adversaire du Sénégal en phase de poules, a officialisé la tenue d'un match amical contre le Maroc. Cette rencontre, prévue dans le cadre de la fenêtre de préparation internationale, servira de test grandeur nature pour les Norvégiens avant d'affronter les Lions de la Teranga.





Le choix du Maroc par le staff technique norvégien n'est pas anodin. Les scandinaves cherchent à se mesurer au style de jeu des équipes africaines de haut niveau pour mieux appréhender le défi sénégalais. Pour le Sénégal, ce match amical constitue une excellente opportunité d'observer la forme actuelle des coéquipiers d'Erling Haaland et leurs ajustements tactiques face à une opposition maghrébine.



Ce duel à distance entre les futurs rivaux du groupe promet d'apporter des enseignements précieux aux observateurs et au staff technique national.





MS/NDARINFO



