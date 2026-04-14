Ziguinchor : La DNLT stoppe un convoi de 200 migrants en partance pour l'Espagne

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a porté un coup d'arrêt à une organisation criminelle structurée en Casamance. Six individus ont été présentés au parquet pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie en bande organisée.





L'opération a été déclenchée suite à des renseignements sur un départ imminent vers l'Espagne, prévu pour le 10 avril, avec environ 200 candidats. Chaque migrant devait débourser 400 000 FCFA. Les interpellations ont eu lieu sur la plage de « Boudody » et sur l'axe Bignona, permettant la saisie d'une pirogue et de deux moteurs hors-bord.



Les investigations révèlent un réseau tentaculaire ayant généré un chiffre d'affaires criminel de plus de 213 millions de FCFA depuis 2025. Les mis en cause ont été transférés à Dakar pour être présentés devant le Pool Judiciaire Financier (PJF).





MS/NDARINFO



