Approvisionnement Tabaski 2026 : Mabouba Diagne annonce des chiffres records à Médina Ndiathbé

En visite à Médina Ndiathbé, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a constaté sur le terrain une dynamique exceptionnelle d’approvisionnement du marché national en moutons. Les statistiques officielles collectées au 15 mai 2026 confirment cette tendance haussière avec 584 418 moutons déjà présentés sur l'ensemble du territoire national, contre 547 997 têtes à la même période en 2025. Face à des besoins nationaux estimés à près de 900 000 moutons, le ministre s'est voulu rassurant, affirmant que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires sont prises pour garantir un approvisionnement correct des foirails.





Le point focal de cette réussite se situe à Médina Ndiathbé, érigé en principal cordon ombilical du bétail en provenance de la Mauritanie. À seulement 12 jours de la Tabaski, plus de 249 000 moutons y ont été officiellement enregistrés, pulvérisant le record de l'année 2025 entière qui s'était établie à 178 000 têtes. Cette fluidité aux frontières résulte d'une entente bilatérale exemplaire, saluée par le représentant de la communauté mauritanienne, qui a magnifié le respect rigoureux des engagements douaniers et sécuritaires pris par les deux États pour faciliter l'acheminement des troupeaux vers les grands centres urbains.





Pour doper le secteur, le gouvernement a sorti les grands moyens financiers à travers le Fonds national de développement de l'élevage (FONSTAB). Dans le seul département de Podor, les financements octroyés aux opérateurs ont plus que doublé, atteignant 223 millions de francs CFA cette année contre 103 millions en 2025, avec un taux de remboursement citoyen exemplaire supérieur à 91 %. En parallèle, le ministère a injecté 80 tonnes d’aliments de bétail subventionnés, conformément aux directives du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Le ministre Mabouba Diagne a chaleureusement félicité les acteurs de la filière pour cette mobilisation patriotique, adressant une mention spéciale aux leaders pastoraux Harouna Galo Ba, Sidy Ba, Dieynaba Sidibé et Aliou Dembourou Sow pour leur contribution remarquable à la réussite de cette opération d'envergure nationale.





MS/NDARINFO



