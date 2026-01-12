Après plusieurs mois de détention, Farba Ngom recouvre la liberté provisoire

Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, après plusieurs mois de détention provisoire.
Cette décision, prononcée par les autorités du Pool judiciaire financier, permet à l'ancien député-maire de recouvrer la liberté, sous réserve que le procureur financier n'interpose pas appel de cette ordonnance.
Pour rappel, Farba Ngom était détenu dans le cadre d'enquêtes liées à du blanchiment présumé de capitaux. Son placement sous contrôle judiciaire s'inscrit dans le respect des procédures légales en vigueur au Sénégal, où la liberté provisoire peut être accordée lorsque certaines conditions sont réunies, notamment l'absence de risque de fuite ou de pression sur les témoins.
Cette décision intervient dans un contexte où plusieurs personnalités de l'ancien régime font l'objet de poursuites judiciaires pour des infractions financières présumées. Le Pool judiciaire financier, structure spécialisée dans la lutte contre la criminalité économique et financière, continue d'instruire le dossier Farba Ngom malgré cette libération provisoire.
L'ancien député-maire demeure soumis à des obligations judiciaires strictes dans le cadre de son contrôle judiciaire, en attendant la suite de la procédure. Le procureur financier dispose d'un délai pour décider s'il fera appel de cette ordonnance de mise en liberté provisoire.
