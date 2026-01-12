Après plusieurs mois de détention, Farba Ngom recouvre la liberté provisoire



Pour rappel, Farba Ngom était détenu dans le cadre d'enquêtes liées à du blanchiment présumé de capitaux. Son placement sous contrôle judiciaire s'inscrit dans le respect des procédures légales en vigueur au Sénégal, où la liberté provisoire peut être accordée lorsque certaines conditions sont réunies, notamment l'absence de risque de fuite ou de pression sur les témoins.



