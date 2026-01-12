Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Après plusieurs mois de détention, Farba Ngom recouvre la liberté provisoire

Lundi 12 Janvier 2026

Après plusieurs mois de détention, Farba Ngom recouvre la liberté provisoire

Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, après plusieurs mois de détention provisoire.

Cette décision, prononcée par les autorités du Pool judiciaire financier, permet à l'ancien député-maire de recouvrer la liberté, sous réserve que le procureur financier n'interpose pas appel de cette ordonnance.


Pour rappel, Farba Ngom était détenu dans le cadre d'enquêtes liées à du blanchiment présumé de capitaux. Son placement sous contrôle judiciaire s'inscrit dans le respect des procédures légales en vigueur au Sénégal, où la liberté provisoire peut être accordée lorsque certaines conditions sont réunies, notamment l'absence de risque de fuite ou de pression sur les témoins.
 

Cette décision intervient dans un contexte où plusieurs personnalités de l'ancien régime font l'objet de poursuites judiciaires pour des infractions financières présumées. Le Pool judiciaire financier, structure spécialisée dans la lutte contre la criminalité économique et financière, continue d'instruire le dossier Farba Ngom malgré cette libération provisoire.
 

L'ancien député-maire demeure soumis à des obligations judiciaires strictes dans le cadre de son contrôle judiciaire, en attendant la suite de la procédure. Le procureur financier dispose d'un délai pour décider s'il fera appel de cette ordonnance de mise en liberté provisoire.

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria
La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la...

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Alerte acridienne dans le Walo: les producteurs réclament une intervention rapide de la DPV et de la SAED

05/01/2026
SERVICES