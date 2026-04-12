Arnaque au voyage : Le mode opératoire d'une faussaire démasqué à Grand Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a déféré au parquet une dame poursuivie pour une série d'escroqueries portant sur un montant global de 6 100 000 FCFA. La mise en cause promettait à ses victimes l'obtention de visas pour l'Espagne ou l'Italie contre d'importantes sommes d'argent, avant de disparaître sans honorer ses engagements.





L’enquête, déclenchée par quatre plaintes concordantes, a révélé un mode opératoire rodé. Une des victimes a notamment déboursé plus de 3 millions de FCFA pour un projet de voyage resté sans suite, tandis qu'une autre s'est vu remettre un faux document de rendez-vous à l'ambassade d'Espagne après avoir versé un acompte de 970 000 FCFA.



Lors de son audition, la suspecte a reconnu l'intégralité des faits face aux preuves présentées par les enquêteurs. Elle devra désormais répondre des chefs d'escroquerie devant le procureur.



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