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Après Modou Lô : Tyson propose un choc royal contre Franc. Sa Thiès répond

Dimanche 5 Avril 2026 - 19:59

Après Modou Lô : Tyson propose un choc royal contre Franc. Sa Thiès répond

DAKAR, 5 avril 2026 – À peine installé sur le trône de l'arène sénégalaise après sa victoire éclair contre Modou Lô, Sa Thiès fait déjà l'objet de toutes les convoitises. Invité sur le plateau de Canal+, l'ancien Roi des Arènes Tyson a publiquement plaidé pour une première défense de titre face à Franc, l'actuel numéro 2 des Parcelles Assainies.
 

« Ce serait logique. Les amateurs seraient très contents si ce combat venait à être ficelé », a déclaré le leader de la "Génération Boul Falé", lançant ainsi un appel direct aux promoteurs. Cette affiche représenterait un duel de haute facture entre le nouveau souverain de 37 ans et l'étoile montante de l'écurie Jambars Wrestling Academy, invaincu jusqu'ici.
 

Cependant, la réponse du nouveau Roi ne s'est pas fait attendre. Interrogé au micro de la chaîne cryptée quelques minutes après son sacre, Sa Thiès a opposé une fin de recevoir catégorique. « Franc ne m'intéresse pas. Il n'est pas ma priorité. J'étais là pour Modou Lô », a-t-il tranché, préférant savourer son triomphe historique avant d'envisager la suite de sa carrière.
 

MS/NDARINFO
 


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