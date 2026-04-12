Grand Yoff : Deux agresseurs interpellés au marché « Maket Bi » après un vol d'iPhone

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a démantelé un duo de malfaiteurs spécialisés dans le vol avec violence sur la voie publique. Les policiers ont interpellé les deux individus au marché « Maket Bi » alors qu'ils tentaient d'écouler un iPhone 12, produit d'une agression commise quelques heures plus tôt au quartier Castors. Incapables de déverrouiller l'appareil lors de leur arrestation, les suspects ont rapidement été confondus par les enquêteurs.





Les investigations révèlent que les mis en cause se rendaient à l'Arène nationale pour un combat de lutte lorsqu'ils ont ciblé une jeune femme. Après avoir arraché violemment le téléphone des mains de la victime, ils ont rejoint le marché de Grand Yoff pour conclure une transaction de 50 000 FCFA avec un receleur habituel.



Si les deux auteurs présumés ont été neutralisés en pleine transaction et placés en garde à vue, le receleur a réussi à prendre la fuite et fait l'objet d'un avis de recherche. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes du duo.





MS/NDARINFO



