Santé : Un premier cas humain de grippe aviaire en Europe lié à un séjour au Sénégal

Un premier cas humain de grippe aviaire en Europe chez un individu ayant récemment séjourné au Sénégal a été confirmé. Ce patient, dont l'identité n'a pas été révélée, a présenté des symptômes peu après son retour, déclenchant une alerte épidémiologique immédiate pour identifier la souche exacte du virus.





Les services de santé sénégalais, en collaboration avec les organisations internationales, procèdent actuellement à des investigations approfondies pour retracer le parcours du patient sur le territoire national.



L'objectif est de déterminer s'il y a eu un contact direct avec des volailles infectées ou si des foyers de grippe aviaire non détectés existent dans les zones visitées.



MS/NDARINFO



