Échec à Islamabad : J.D. Vance quitte le Pakistan sans accord avec l'Iran

Le vice-président américain J.D. Vance a quitté Islamabad ce dimanche peu après 2h00 TU, actant l'échec des négociations directes avec l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Après 21 heures de pourparlers intensifs sous médiation pakistanaise, le numéro deux de l'exécutif américain a sobrement déclaré rentrer aux États-Unis sans être parvenu à un compromis.





De son côté, Téhéran rejette la responsabilité de ce blocage sur Washington. Par la voix de la télévision d'État (Irib), la délégation iranienne affirme que des « demandes déraisonnables » de la partie américaine ont empêché toute avancée malgré les initiatives proposées par l'Iran pour défendre ses intérêts nationaux.



Cette rupture des échanges intervient après une session de négociations non-stop, plongeant à nouveau la région dans une incertitude diplomatique majeure alors que la communauté internationale espérait un dénouement pacifique lors de ce sommet au Pakistan.





MS/NDARINFO



