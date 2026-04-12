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Me Abdoulaye Tine : « J'ai acheté mon propre véhicule avec mes fonds personnels »

Dimanche 12 Avril 2026 - 08:43

Me Abdoulaye Tine : « J'ai acheté mon propre véhicule avec mes fonds personnels »

Me Abdoulaye Tine, le président du Conseil d'administration (PCA) de la Sogepa Sn dément les allégations faisant état de demandes de privilèges excessifs dès sa prise de fonction. L'avocat dément fermement avoir exigé un véhicule de 87 millions de francs CFA ou un appartement de luxe au Plateau, qualifiant ces informations de dénuées de tout fondement factuel.
 

Dans sa mise au point, le PCA précise qu'à son arrivée, les moyens logistiques rattachés à sa fonction n'étaient plus disponibles, son prédécesseur ayant conservé le véhicule et l'appartement de fonction. Me Tine affirme avoir simplement sollicité les outils de travail standards prévus par les textes pour l'exercice de sa mission.

Face au refus de la direction générale, il souligne avoir acquis un véhicule sur ses fonds propres afin de ne faire peser aucune charge supplémentaire sur les finances publiques. Cette sortie intervient dans un contexte de plainte déposée pour diffamation afin de protéger son intégrité professionnelle.
 

MS/NDARINFO
 

 


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