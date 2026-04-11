Arrestation de Pimpi : Le tiktokeur placé en garde à vue après la plainte de Franc

Le célèbre influenceur TikTok, connu sous le pseudonyme de « Pimpi », a été interpellé ce vendredi à la suite d'une plainte déposée par le lutteur Franc, de l'écurie Jambaar Wrestling Academy.





Le différend, qui a débuté par des échanges acerbes sur les plateformes numériques, a pris une tournure judiciaire lorsque le lutteur a dénoncé des faits de menaces, d'injures publiques et de diffamation.



Pimpi, réputé pour ses sorties virales et parfois controversées, est actuellement entendu par les enquêteurs pour clarifier la teneur de ses propos tenus lors de ses récentes diffusions en direct. Cette arrestation remet sur le devant de la scène la question de la responsabilité des créateurs de contenu et de la régulation des invectives numériques, particulièrement lorsqu'elles touchent des figures populaires du sport national.





MS/NDARINFO



