Espagne : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de LaLiga avec Villarreal

L’international sénégalais Pape Gueye a été couronné meilleur joueur africain de LaLiga espagnole pour la saison 2025-2026. Cette distinction officielle vient récompenser l'immense régularité ainsi que l'impact prépondérant du milieu de terrain des Lions au sein de l'entrejeu du Villarreal CF tout au long de cet exercice sportif.





Un leadership affirmé et une qualification en Ligue des champions

Arrivé dans le championnat espagnol, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a franchi un cap majeur dans sa progression technique et tactique sous les couleurs du "Sous-marin jaune". Auteur d’une saison pleine avec des statistiques solides de 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées, Pape Gueye s'est affirmé comme l'un des leaders incontournables de l'effectif de Villarreal.



Ses performances de haut niveau, caractérisées par un gros volume de course, une excellente capacité de récupération et une projection constante vers l'avant, ont grandement contribué à la trajectoire de son club. Villarreal boucle ainsi sa saison à une prestigieuse 3e place de LaLiga, décrochant par la même occasion son billet qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des champions de l'UEFA.





Un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or africain

À 27 ans, le champion d'Afrique confirme sa montée en puissance internationale, quelques mois seulement après s'être illustré avec la sélection nationale du Sénégal, notamment en tant que buteur décisif lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025). Cette régularité acquise à la fois en club et en équipe nationale propulse logiquement le milieu de terrain dans les discussions pour les distinctions individuelles majeures du continent.





Ce sacre en Espagne installe solidement Pape Gueye comme un candidat crédible pour le prochain Ballon d'Or africain, où il se positionne pour concurrencer des figures majeures telles que le Marocain Achraf Hakimi ou le Nigérian Victor Osimhen. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, cette forme étincelante constitue un signal fort pour l'encadrement technique des Lions du Sénégal.





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