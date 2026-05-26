Mondial 2026 : Le président exhorte l'équipe nationale à viser le sommet aux États-Unis.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mardi 26 mai 2026 au Palais de l'État la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l'équipe nationale de football. En partance pour la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, programmée du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les Lions ont reçu les orientations stratégiques du chef de l'Exécutif, qui a appelé le groupe à défendre les couleurs de la nation avec audace, humilité, ambition et fierté.







Dans une allocution empreinte de solennité devant le staff technique et les autorités sportives, le chef de l'État a d'emblée rejeté toute posture de simple participation. « Vous n’allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Vous n’y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous n’y allez pas pour vous contenter d’être présents. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial », a martelé le président Faye, rappelant que ce statut international a été conquis de haute lutte par des générations de techniciens et de dirigeants.





Le président de la République a rendu un hommage appuyé à cette génération de compétiteurs, sacrée championne d'Afrique le 18 juin dernier. Évoquant le décrochage de la deuxième étoile continentale qui a rassemblé le peuple sénégalais autour d'une même dynamique de cohésion sociale, il a insisté sur la rigueur requise par l'échéance planétaire : « La Coupe du monde ne pardonne pas l’à-peu-près, elle ne pardonne pas la dispersion, elle ne pardonne pas l’excès de confiance. Elle récompense les équipes qui restent concentrées quand tout va vite ».





Ouvrant les perspectives pour le football africain, Bassirou Diomaye Faye a invité les joueurs à briser le plafond de verre des demi-finales atteint lors de la précédente édition par une nation sœur. Estimant que l'absence de sacre africain n'est en rien une fatalité, il a exhorté les Lions à pousser le curseur plus loin. La cérémonie s'est conclue par la remise protocolaire de l'emblème national au capitaine de la sélection, Kalidou Koulibaly, investi de la mission de porter haut les ambitions du pays et du continent sur la scène américaine.





MS/NDARINFO



