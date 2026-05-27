"Traverser le feu sans perdre l'unité" : les viatiques du président Faye Lions.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en relief la haute dimension patriotique et populaire dévolue à l'équipe nationale de football.



S'exprimant lors de la cérémonie solennelle de remise de l'étendard républicain menée au Palais de l'État ce mardi 26 mai 2026, le chef de l'Exécutif a exhorté les Lions à porter avec fierté l'unité, la dignité et l'espérance du peuple sénégalais tout au long de la phase finale de la Coupe du monde.



« Quand vous entrerez sur le terrain, vous ne porterez pas seulement vos noms au dos de vos maillots. Vous porterez les prières des mères, les espoirs des jeunes qui jouent au ballon dans nos rues, sur nos plages et dans nos écoles », a-t-il déclaré.





Le chef de l'État a demandé au groupe de préserver une cohésion totale et de rester fidèle aux valeurs fondatrices de l'identité nationale, notamment lors des séquences les plus complexes du tournoi. S'adressant directement au capitaine Kalidou Koulibaly, le président Faye a salué une génération forte, responsable et respectueuse, tout en associant à cet hommage républicain le sélectionneur national Pape Thiaw ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs techniques.





Rappelant que les grandes compétitions internationales se préparent loin des projecteurs, dans le détail et l'anticipation, il a défini le sport comme un levier majeur du rayonnement diplomatique des nations et un facteur incontournable de cohésion sociale, capable d'installer une confiance collective durable au sein de la jeunesse.





Sur le plan logistique, la délégation officielle s'envole ce mercredi en direction de Charlotte, une ville située dans le sud des États-Unis d’Amérique, pour y poursuivre sa préparation. Les coéquipiers de Sadio Mané disputeront leur premier match amical de réglage ce dimanche 31 mai à 19 heures 30 GMT contre la sélection des États-Unis. Le groupe du Sénégal établira ses quartiers dans cette localité jusqu'au 7 juin, avant de rallier San Antonio, au Texas, pour y affronter l’équipe d’Arabie saoudite lors d'un second test programmé le 9 juin à 23 heures GMT.



Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, où le Sénégal évoluera dans le Groupe I aux côtés de la France, de la Norvège et de l'Irak.





MS/NDARINFO



