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Corniche Ouest : Tentative de meurtre sur un agent de la Brigade de Recherches

Vendredi 10 Avril 2026 - 22:42

Corniche Ouest : Tentative de meurtre sur un agent de la Brigade de Recherches

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, ce jeudi 9 avril, à l'interpellation musclée d'un individu pour tentative de meurtre sur un agent de la force publique. Les faits se sont déroulés aux environs de 13 heures dans le secteur de la « Dent de la Mer » sur la Corniche, lors d'une opération de sécurisation menée par la Brigade de Recherches.
 

Alors que la patrouille surprenait trois individus en flagrant délit de consommation de chanvre indien, l'un des suspects a opposé une résistance farouche. Lors de l'empoignade, l'agent et le mis en cause ont chuté sur un sol rocheux. Profitant de cette position, le suspect a sorti un couteau de cuisine et a asséné plusieurs coups de lame au policier immobilisé au sol.

L'agresseur a été neutralisé par les autres membres de la patrouille, bien que la lame de l'arme se soit brisée sous la violence des coups. La victime, grièvement blessée, a été évacuée en urgence vers le centre de santé Gaspard Camara. Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu les faits, affirmant avoir voulu tuer l'agent pour assurer sa fuite. Il a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer le degré d'implication des deux autres individus présents.
 

MS/NDARINFO
 


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