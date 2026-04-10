Bargny : Arrestation d'un cyber-escroc auteur d'une cinquantaine de vols depuis 2021

Le Poste de Police de Bargny a mis un terme définitif aux activités d'un redoutable délinquant qui écumait les domiciles privés depuis 2021. L'individu, spécialisé dans le vol de téléphones portables et l'extorsion de fonds, a été interpellé à Rufisque après une enquête minutieuse mêlant investigations de terrain et police technique.





Le mode opératoire du suspect était particulièrement pervers : après s'être introduit dans les domiciles des quartiers Inter, OM, Castor et Finkone pour dérober des smartphones, il usurpait l'identité de ses victimes pour escroquer leurs proches. En simulant des urgences médicales ou en menaçant de diffuser des contenus intimes extraits des appareils, il parvenait à soutirer d'importantes sommes d'argent via les services de transfert électronique (Wave, Orange Money).





Au total, près d'une cinquantaine de faits ont été recensés. La perquisition à son domicile a permis la saisie de 300 000 FCFA, de nombreuses cartes SIM et des téléphones volés. Un complice présumé, agissant comme receleur, a également été arrêté. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet, tandis que la police poursuit ses recherches pour démanteler le reste du réseau.





MS/NDARINFO

