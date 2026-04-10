Recrutement Armée sénégalaise 2027 : Calendrier, conditions et dossiers à fournir

Le Ministère des Forces armées a officiellement annoncé l’ouverture des opérations de recrutement pour le contingent annuel 2027. Cette campagne nationale se déroulera du 16 octobre au 13 novembre 2026 dans l'ensemble des capitales régionales du Sénégal. L'État-major général des Armées, en collaboration avec la Direction des Personnels Militaires, prévoit une vaste campagne d’information pour sensibiliser les jeunes citoyens des deux sexes.





Les conditions d'accès sont strictes : les candidats doivent être de nationalité sénégalaise, célibataires sans enfant, de bonne moralité et déclarés aptes après des tests médicaux et psychotechniques. Concernant la tranche d'âge, le recrutement cible les jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 août 2007.



Une dispense est toutefois accordée aux citoyens nés en 2003, à condition qu'ils soient titulaires d'une Licence 3 délivrée par une institution d'État.



Les dossiers de candidature, comprenant notamment le certificat de nationalité, l'extrait de casier judiciaire et la copie de la CNI biométrique, devront être déposés durant la période indiquée pour espérer intégrer les rangs de l'armée nationale.



