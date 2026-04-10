Exploitation de gaz : Le dialogue s'améliore entre BP, Petrosen et les pêcheurs de Saint-Louis (ministre)

Une réunion du comité régional de concertation (CRC) du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) s'est tenue vendredi à Saint-Louis, sous la présidence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. À l'issue de la rencontre, le ministre a déclaré que "58% ont été effectivement réalisés comme points importants", ajoutant que "28 ou 38% sont en cours de réalisation" et "12% n'ont pas du tout été réalisés".





"Nous sommes venus à Saint-Louis pour faire une évaluation, parce que nous avons été là au mois d'octobre 2024, au sujet de la rencontre avec les parties prenantes impactées par le projet GTA", a expliqué Birame Soulèye Diop.





Selon le ministre, la rencontre d'octobre 2024 avait permis aux parties prenantes d'exprimer leurs préoccupations par rapport aux "externalités du projet", et un comité régional avait été mis en place avec un rendez-vous fixé un an après pour une évaluation d'étape.





"Le gouverneur a tenu plusieurs sessions, et aujourd'hui en était une autre, avec l'ensemble des parties prenantes. Petrosen, BP, le comité de pêcheurs, les femmes transformatrices, les mareyeurs, les notables et toutes les parties prenantes qu'on pouvait identifier, y compris l'administration déconcentrée", a-t-il indiqué.





Le ministre a félicité "le gouverneur et les services déconcentrés, mais aussi l'opérateur qui a eu avec les communautés une démarche qui a permis à ce que les critiques qui avaient été constatées en 2024 aient été largement améliorées".





Concernant les 12% non réalisés, Birame Soulèye Diop a précisé qu'ils "correspondent à trois objectifs principaux" et que "les tutélaires de l'action puissent, en relation avec l'ensemble des ministères concernés, poser des pas pour apporter des solutions".





M. Diop a annoncé que le prochain rendez-vous aura lieu "non pas dans 12 mois cette fois-ci, mais dans 6 mois, parce qu'il y a des points sur lesquels il y a un travail en cours qui est réalisé et il nous faudra pouvoir les achever dans les 6 mois à venir".





"Les parties prenantes ici à Saint-Louis ont montré leur détermination collective à travailler ensemble pour apporter des solutions", s'est-ill réjoui.





La réunion a également vu la participation du président de la commission Énergie et Ressources extractives de l'Assemblée nationale, l'honorable député Baba Karnaï, selon le ministre.

