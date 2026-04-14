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Assemblée nationale : Une loi pour sanctionner les députés absents jugée recevable

Mardi 14 Avril 2026 - 08:47

Assemblée nationale : Une loi pour sanctionner les députés absents jugée recevable
L'Assemblée nationale du Sénégal s'apprête à durcir le ton contre les parlementaires absents. Une proposition de loi visant à sanctionner l’absentéisme des députés est actuellement en cours d’élaboration. Annoncée par le président de l'institution, cette initiative a franchi une étape cruciale en étant jugée recevable depuis le 9 avril dernier.


Actuellement en phase d’amélioration technique, le texte devrait prochainement entamer le processus législatif classique avant son adoption en séance plénière.

Cette réforme, dont les détails ont été rapportés par le quotidien Les Échos, a pour objectif principal de renforcer la discipline au sein de l'hémicycle et de garantir l’assiduité des élus lors des commissions et des travaux parlementaires. Cette mesure répond à une demande croissante de transparence et de rigueur dans l'exercice du mandat législatif.


MS/NDARINFO
 

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