Réforme L29-L30 : le Parlement lance l'offensive contre l'exécutif.

Un bras de fer institutionnel oppose le sommet de l’État au Parlement. Au cœur de cette discorde : la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral. Selon Les Echos, l’Assemblée nationale a décidé d’accélérer le processus législatif, plaçant de fait le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sous une forte pression politique.



Cette accélération parlementaire sur les dispositions régissant l'éligibilité des candidats est perçue comme un défi direct à l'exécutif. Alors que les tensions montent entre la majorité parlementaire et la nouvelle présidence, les enjeux de cette réforme pourraient redéfinir les règles du jeu politique pour les prochaines échéances électorales.



Ce face-à-face entre le pouvoir législatif et le Palais de l'Avenue Roume souligne les fragilités d'une cohabitation de fait et soulève des interrogations sur la stabilité institutionnelle nécessaire à la mise en œuvre des réformes promises.



MS/NDARINFO

