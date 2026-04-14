Arnaque à la santé : un producteur d'eau sans autorisation sous les verrous.

La Brigade Territoriale de Keur Massar a mis fin aux activités d'une unité de production d'eau opérant dans l'illégalité la plus totale. Un individu de nationalité sénégalaise a été placé en garde à vue le 12 avril dernier, aux environs de 20 heures, pour exploitation clandestine, non-respect des règles d’hygiène et mise en danger de la vie d’autrui.





L'intervention des gendarmes a eu lieu au quartier Aladji Pathé, suite à un renseignement faisant état de l'existence de cette fabrique. Sur place, les enquêteurs ont constaté une insalubrité manifeste : les palettes d'eau, déjà conditionnées pour la vente, étaient recouvertes de poussière dans un environnement marqué par des odeurs nauséabondes.



L'exploitant ne disposait d'aucune autorisation de commercialisation délivrée par les autorités compétentes. Le mis en cause a été conduit dans les locaux de la gendarmerie pour répondre de ses actes devant la justice.





MS/NDARINFO



