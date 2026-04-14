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Dakar : La Sûreté Urbaine saisit 3 000 comprimés de Tramadol en provenance du Niger

Mardi 14 Avril 2026 - 07:07

Dakar : La Sûreté Urbaine saisit 3 000 comprimés de Tramadol en provenance du Niger

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a porté un coup dur au trafic de produits pharmaceutiques contrefaits. Trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, importation et trafic illicite de Tramadol, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui.
 

L'opération a été déclenchée suite à une information faisant état de l'arrivée d'un colis suspect en provenance du Niger. Un dispositif de surveillance rigoureux a permis de cueillir deux individus à la Médina, en plein flagrant délit de livraison de 3 000 comprimés de Tramadol.

Les investigations se sont ensuite déportées vers le secteur de "Keur Serigne Bi", où un troisième complice a été arrêté. Ce dernier a avoué avoir acheminé la drogue depuis le Niger sans aucune autorisation et dans des conditions de conservation précaires. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et seront présentés au procureur pour répondre de ce trafic international de stupéfiants.
 

MS/NDARINFO
 


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