Aucun élément confirmé sur l’enlèvement des routiers sénégalais au Mali (ministre)

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a indiqué qu’aucun élément vérifiable ne permet, à ce stade, de confirmer l’enlèvement de six ressortissants sénégalais au Mali. Dans un communiqué, le Département informe qu’il est « en étroite concertation avec les autorités compétentes maliennes » pour suivre l’évolution de la situation.



Le ministère précise avoir pris note d’un communiqué de l’Union des routiers du Sénégal signalant l’« enlèvement présumé » de six chauffeurs sénégalais par des groupes armés terroristes opérant au Mali. Selon les informations relayées, ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la commune de Diéma, dans un contexte marqué par des restrictions imposées par ces groupes sur le transport de certaines marchandises.



« À ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer l’enlèvement signalé ni d’établir avec certitude l’identité des personnes supposément concernées », indique le communiqué.



Le ministère, dirigé par Yassine Fall, assure que, par l’entremise de l’Ambassade du Sénégal à Bamako, il demeure en concertation étroite avec les autorités maliennes et promet qu’une communication officielle sera faite en cas d’évolution pertinente.



