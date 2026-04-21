Autoroutes du Sénégal : Un plan d'urgence lancé contre les traversées dangereuses

Suite à la diffusion virale de vidéos montrant des comportements périlleux sur les réseaux sociaux, la société nationale Autoroutes du Sénégal (ADS) a exprimé sa vive préoccupation. Ces images, illustrant des piétons traversant imprudemment les voies où la vitesse est limitée à 110 km/h, ont poussé l'autorité à lancer un plan d'urgence immédiat.





ADS rappelle que ces actes constituent une violation grave du Code de la route et du décret 2020-1786, mettant en péril non seulement la vie des contrevenants mais aussi celle des automobilistes.





Le dispositif d'urgence désormais déployé sur l'ensemble du réseau s'articule autour de trois axes majeurs : le renforcement de la surveillance et de la sensibilisation des populations riveraines, une fermeté coercitive avec l'application rigoureuse des sanctions, et la sécurisation des emprises par la fermeture systématique des brèches dans les clôtures grillagées.





Autoroutes du Sénégal insiste sur le fait que l'usage des passerelles et passages souterrains reste la seule garantie de sécurité et annonce des investissements complémentaires pour l'érection de nouvelles passerelles dans les zones sensibles.





MS/NDARINFO

