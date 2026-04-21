Succession ONU : Macky Sall et trois autres candidats face au "grand oral" à New York

La succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU entre dans une phase décisive. Ce mardi 21 avril 2026 marquent le début des auditions publiques à New York, un « grand oral » de deux jours où les candidats déclarés devront convaincre les 193 États membres.





Alors que le mandat actuel s'achève à la fin de l'année, quatre prétendants — deux femmes et deux hommes — briguent le poste de Secrétaire général pour une prise de fonction le 1er janvier 2027. Dans une organisation malmenée et en proie à une crise financière, l'enjeu est de taille : reconstruire la confiance et réformer une structure jugée à bout de souffle.





Bien que l'Amérique latine revendique le poste au nom de la rotation géographique et que de nombreux États plaident pour la nomination d'une femme, le verdict final reste entre les mains des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.





Parmi les favoris, on retrouve la Chilienne Michelle Bachelet, forte de son expérience onusienne mais sous la menace d'un veto chinois, et l'Argentin Rafael Grossi, actuel patron de l'AIEA. À leurs côtés, l'économiste costaricaine Rebecca Grynspan mise sur sa gestion des crises financières. Enfin, le Sénégalais Macky Sall fait figure d'exception en étant le seul candidat externe au système de l'ONU.





MS/NDARINFO



