FSF : 63 millions FCFA par tête, le partage qui fait exploser le Comex

Un nouveau scandale financier secoue la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Selon les révélations du quotidien L’Observateur, une distribution de « primes toxiques » a été effectuée sans l’aval du Comité Exécutif (Comex), déclenchant une vive colère au sein de l'instance. Cinq responsables ( Amadou Kane, Bacary Cissé, Pape Sidy Lô, Bamba Bâ et Elimane Lam) sont au cœur de cette polémique pour avoir bénéficié de montants jugés exorbitants dans un climat de contestation généralisée.





Des montants qui alimentent la fronde

Le détail des paiements révèle une gestion des ressources qui interroge. Chaque bénéficiaire aurait perçu 13 millions FCFA au titre des primes de performance (2 millions par match gagné à la CAN et 1 million pour le nul face à la RDC). À cela s'ajouterait un « bonus présidentiel » de 50 millions FCFA pour certains dirigeants, portant le pactole individuel à 63 millions FCFA.





Outre les cinq noms cités, d'autres figures comme Abdoulaye Fall, Babacar Ndiaye, Cheikh Seck, Abdoulaye Saydou Sow et Kosso Diané sont également pointées du doigt comme bénéficiaires de ces largesses qui minent aujourd'hui la cohésion de la FSF.





MS/NDARINFO



