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Bignona : Huit arrestations après le vol de 39 sacs de poivre à 5 millions de FCFA

Vendredi 10 Avril 2026 - 07:35

Bignona : Huit arrestations après le vol de 39 sacs de poivre à 5 millions de FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Bignona a réussi un important coup de filet en démantelant un réseau structuré spécialisé dans le vol et le recel de marchandises. Huit individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyen de locomotion et recel.

L'affaire porte sur le vol de 39 sacs de poivre, d'une valeur estimée à plus de 5 millions de FCFA, perpétré dans la nuit du 4 au 5 avril dernier.
 

L'enquête, menée avec célérité par la Brigade de Recherches, a révélé un mode opératoire audacieux. Bien qu'aucune effraction n'ait été constatée, les traces de pas ont conduit les enquêteurs vers un bâtiment adjacent où une partie du butin a été retrouvée. Les investigations ont permis de mettre à jour un circuit complexe : de l'auteur principal (récidiviste) au conducteur du tricycle, jusqu'à quatre commerçants receleurs incapables de justifier l'origine de la marchandise.

Si le pivot de l'écoulement est actuellement en fuite, les huit suspects ont été placés en garde à vue. La police technique et scientifique a été saisie pour approfondir les recherches sur les antécédents des mis en cause.
 

MS/NDARINFO
 


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