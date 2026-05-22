Saint-Louis : Un vaste réseau démantelé pour association de malfaiteurs et actes contre nature

Le commissariat central de Saint-Louis a démantelé un nouveau réseau interconnexé entre la capitale du Nord et Dakar, visé par des accusations d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui. Selon les révélations du quotidien Libération, le coup de filet a été initié à la suite d'une dénonciation directe d'un chef religieux qui a conduit les enquêteurs à l'arrestation de son propre fils, un commerçant de 34 ans. Devant la police, le père a exigé l'application rigoureuse de la loi, confiant avec amertume que sa défunte épouse était décédée de chagrin face aux dérives de leur enfant.





Arrestations en série, flagrant délit et connexions avec une enquête en cours

Les investigations ont rapidement progressé après l'interpellation du commerçant, surpris en pleins ébats avec son livreur âgé de 21 ans. Lors de ses interrogatoires, le mis en cause a formellement cité un suspect clé déjà placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'un dossier tentaculaire à Saint-Louis, qui compte actuellement plus de 70 personnes écrouées. Cette passerelle a permis aux forces de l'ordre de cueillir successivement un tailleur de 40 ans, un vigile de banque de 33 ans, ainsi qu'un charretier de 24 ans. Ce dernier, se présentant comme un travailleur sexuel, a avoué aux limiers que le tailleur le rémunérait régulièrement en argent ou en denrées alimentaires.





Un groupe WhatsApp sous enquête et une ramification active vers Dakar

Les aveux circonstanciés du vigile de banque ont projeté l'enquête vers une nouvelle dimension en révélant l'existence d'une filière basée à Dakar. Les suspects utilisaient un groupe WhatsApp privé pour coordonner leurs rencontres et étendre leur réseau à l'échelle nationale. L'analyse technique de cette plateforme numérique est en cours et a déjà permis aux enquêteurs d'identifier de manière précise au moins quatre autres personnes suspectes. Activement recherchés par les services de sécurité entre Saint-Louis et Dakar, ces complices présumés font l'objet d'un avis de recherche pour tenter de démanteler l'intégralité de cette cellule.





MS/NDARINFO





