Escroquerie au visa : Extrait de prison, Ass Dione passe aux aveux.

Le gérant d'agence de voyage et chanteur religieux Ass Dione a été extrait de prison pour être placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Le mis en cause est visé par une nouvelle procédure judiciaire après avoir encaissé la somme de 2,3 millions de francs CFA auprès de deux candidats à l'émigration clandestine sans honorer ses engagements.





Reconnaissance des faits et déferrement prévu ce vendredi

Lors de son interrogatoire sur procès-verbal devant les enquêteurs, le prévenu a formellement reconnu les faits et s'est engagé à rembourser l'intégralité des fonds. L'affaire remonte à l'année 2023, période à laquelle les deux plaignants lui avaient versé cet argent afin de financer leur voyage vers les États-Unis en empruntant la route migratoire du Nicaragua. Sauf changement de programme de dernière minute, Ass Dione sera déféré ce vendredi 22 mai 2026 devant le procureur de la République, Saliou Dicko.





MS/NDARINFO



