Évasion avortée : le marabout « Mara milliardaire » rattrapé par les gardes pénitentiaires à l'hôpital Abass Ndao

Le marabout Serigne A. Faye, alias « Mara milliardaire », actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss, a tenté de s'évader lors d'une extraction médicale organisée au centre hospitalier Abass Ndao de Dakar. D'après les révélations publiées ce mercredi 20 mai 2026 par le quotidien L'Observateur, le détenu a profité d'une autorisation d'accès aux toilettes pour s'enfuir par une fenêtre.



Sa disparition a immédiatement déclenché une course-poursuite pédestre dans les ruelles du quartier de la Gueule-Tapée, où les agents de l'administration pénitentiaires ont réussi à le maîtriser in extremis. Replacé sous haute surveillance en cellule, il fait désormais l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire pour tentative d'évasion.





Pédophilie, blanchiment, Interpol et le précédent coup de force des Almadies

Cette tentative d'évasion vient lourdement aggraver le dossier pénal du mis en cause, déjà instruit au niveau du cabinet du juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. « Mara milliardaire » avait initialement été écroué à la suite d'une enquête d'envergure de la Division des investigations criminelles (DIC), sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour des infractions particulièrement graves : association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétés sur mineur de 16 ans, transmission volontaire du VIH, rébellion, mise en danger de la vie d'un fonctionnaire de police et blanchiment de capitaux.



Avant son incarcération, le suspect avait déjà planifié une cavale en Gambie en simulant un faux malaise de sa mère pour échapper à la DIC à son domicile des Almadies. Durant ce premier coup de force, il avait foncé à bord de son véhicule sur un policier pour forcer le barrage. Sa localisation en Gambie et son extradition vers le Sénégal avaient nécessité l'activation d'un mandat d'arrêt international via le réseau Interpol.





MS/NDARINFO

