NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Évasion avortée : le marabout « Mara milliardaire » rattrapé par les gardes pénitentiaires à l'hôpital Abass Ndao

Mercredi 20 Mai 2026

Évasion avortée : le marabout « Mara milliardaire » rattrapé par les gardes pénitentiaires à l'hôpital Abass Ndao

Le marabout Serigne A. Faye, alias « Mara milliardaire », actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss, a tenté de s'évader lors d'une extraction médicale organisée au centre hospitalier Abass Ndao de Dakar. D'après les révélations publiées ce mercredi 20 mai 2026 par le quotidien L'Observateur, le détenu a profité d'une autorisation d'accès aux toilettes pour s'enfuir par une fenêtre.

Sa disparition a immédiatement déclenché une course-poursuite pédestre dans les ruelles du quartier de la Gueule-Tapée, où les agents de l'administration pénitentiaires ont réussi à le maîtriser in extremis. Replacé sous haute surveillance en cellule, il fait désormais l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire pour tentative d'évasion.
 

Pédophilie, blanchiment, Interpol et le précédent coup de force des Almadies

 

Cette tentative d'évasion vient lourdement aggraver le dossier pénal du mis en cause, déjà instruit au niveau du cabinet du juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. « Mara milliardaire » avait initialement été écroué à la suite d'une enquête d'envergure de la Division des investigations criminelles (DIC), sous la supervision du procureur Saliou Dicko. Il est poursuivi pour des infractions particulièrement graves : association de malfaiteurs, actes contre-nature, pédophilie, viols répétés sur mineur de 16 ans, transmission volontaire du VIH, rébellion, mise en danger de la vie d'un fonctionnaire de police et blanchiment de capitaux.

Avant son incarcération, le suspect avait déjà planifié une cavale en Gambie en simulant un faux malaise de sa mère pour échapper à la DIC à son domicile des Almadies. Durant ce premier coup de force, il avait foncé à bord de son véhicule sur un policier pour forcer le barrage. Sa localisation en Gambie et son extradition vers le Sénégal avaient nécessité l'activation d'un mandat d'arrêt international via le réseau Interpol.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

17/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Évasion avortée : le marabout « Mara milliardaire » rattrapé par les gardes pénitentiaires à l'hôpital Abass Ndao

20/05/2026

Drame à Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie retrouvé mort ligoté dans sa chambre

20/05/2026

Gestion halieutique : le ministère de la Pêche attribue quatre licences d'exploitation côtière pour approvisionner le marché intérieur

20/05/2026

Souveraineté alimentaire : comment le concept « CONSOM'ESS » veut transformer la consommation locale.

20/05/2026

Sécurité publique : un récidiviste sous bracelet électronique interpellé avec une machette sur la VDN 3

20/05/2026

Foirails de Saint-Louis : l’approche de la Tabaski marquée par une forte activité de marchandage et une lenteur des ventes

20/05/2026