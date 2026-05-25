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Lutte contre la drogue : Saisie de 63 kg de chanvre indien par la BRS de Fatick à Karang

Lundi 25 Mai 2026

Lutte contre la drogue : Saisie de 63 kg de chanvre indien par la BRS de Fatick à Karang

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick a opéré une importante saisie de chanvre indien dans la nuit du dimanche 24 mai 2026 dans le secteur frontalier de Karang. Cette action, menée par cette unité relevant de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des corridors de transit nationaux.
 

L’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation rigoureuse d’un renseignement opérationnel faisant état de l’infiltration imminente de convoyeurs pédestres, communément appelés « porteurs », chargés de convoyer des substances interdites vers l’intérieur du territoire régional. Forts de cette alerte, les policiers de la BRS ont déployé un dispositif d'interception et d'embuscade ciblé dans la zone de passage identifiée.
 

Aux environs de 1 heure du matin, les agents ont repéré un groupe d’individus transportant de lourds sacs en sisal. À la vue des forces de l'ordre, les trafiquants ont immédiatement abandonné leur cargaison sur place avant de prendre la fuite à travers la brousse environnante, mettant à profit l’obscurité et la configuration dense du terrain pour se soustraire à l'interpellation.
 

La fouille technique effectuée immédiatement sur la zone d'abandon a permis aux enquêteurs de récupérer quatre colis distincts contenant du chanvre indien. La pesée réglementaire a révélé un poids total combiné de 63 kilogrammes de drogue, réparti comme suit : un premier colis de 16 kg, un deuxième de 15 kg, un troisième de 12 kg et un quatrième colis de 20 kg.
 

L'ensemble de la marchandise prohibée a été placé sous scellé par les services compétents de la Police nationale. Les investigations judiciaires se poursuivent activement sous la supervision des autorités compétentes afin d’identifier, de localiser et d’interpeller les convoyeurs en fuite ainsi que les commanditaires de ce réseau de trafic transfrontalier.
 

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