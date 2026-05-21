Recours rejeté : le maire Mamadou Guèye maintenu en prison.

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rejeté ce 21 mai la demande de liberté provisoire de l’ancien directeur des Domaines et actuel maire de Djiddah Thiaroye Kao, Mamadou Guèye. Selon des informations exclusives de Seneweb, la juridiction du second degré a formellement confirmé l’ordonnance de refus qui avait été rendue par le juge d’instruction du deuxième cabinet près le tribunal de Pikine-Guédiawaye.





Un dossier foncier explosif impliquant de hautes personnalités politiques

Pour rappel, l'édile de Djiddah Thiaroye Kao a été placé sous mandat de dépôt le 30 mars 2026 sous les chefs d'inculpation d'escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux ainsi que blanchiment de capitaux. Cette procédure judiciaire hautement sensible découle des investigations menées sur les malversations présumées entourant l'attribution de l’assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Ce dossier tentaculaire implique également d'autres figures de premier plan du précédent régime, notamment l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, l'ancien directeur des Domaines Mame Boye Diao, ainsi que l’entraîneur de football Cheikh Guèye, tous placés sous le régime de l'inculpation.





MS/NDARINFO



