Blé américain : un navire accoste à Dakar avec 10 000 tonnes

Un navire transportant 10 000 tonnes de blé américain a accosté lundi au Port autonome de Dakar, marquant la première livraison de ce type depuis dix ans, a-t-on appris.



Cette cargaison, destinée à renforcer les stocks nationaux, intervient dans un contexte de tensions sur les chaînes logistiques mondiales et de hausse des prix des céréales.



Selon les autorités, cette opération s’inscrit dans la stratégie de diversification des sources d’approvisionnement afin de garantir la sécurité alimentaire et la stabilité du marché céréalier au Sénégal.



Au-delà de l’enjeu alimentaire, cette livraison illustre le renforcement des relations commerciales entre Dakar et Washington et confirme la vocation du Port autonome de Dakar à jouer un rôle de hub régional pour l’import-export.



