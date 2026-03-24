Bourses d'études au Maroc pour les Sénégalais en 2026 : conditions, dossier et délais de candidature

Chaque année, des centaines d'étudiants sénégalais rejoignent les universités et grandes écoles marocaines grâce aux bourses offertes dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. En 2026, ce programme reste l'une des opportunités d'études à l'étranger les plus accessibles pour les bacheliers et étudiants sénégalais, à condition de déposer leur dossier dans les délais impartis et de respecter les critères de sélection en vigueur.
Un programme structuré par la coopération bilatérale
Les bourses d'études marocaines destinées aux Sénégalais sont gérées conjointement par la Direction des Bourses du ministère sénégalais de l'Enseignement supérieur — communément appelée DISED — et l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI). Elles couvrent principalement les cycles Licence, Master et Doctorat dans les universités publiques marocaines, ainsi que les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Les filières les plus demandées et les mieux dotées en places comprennent la médecine, la pharmacie, l'ingénierie, l'informatique, l'agronomie et le droit.
Les conditions d'éligibilité
Pour prétendre à une bourse d'études au Maroc via le programme gouvernemental, le candidat doit être de nationalité sénégalaise, titulaire du baccalauréat pour une entrée en Licence ou d'un diplôme universitaire pour les cycles supérieurs, et avoir obtenu une moyenne générale satisfaisante — généralement au-dessus de 12 sur 20 pour les filières scientifiques et techniques. Les candidatures sont examinées par la DISED selon un classement national, avec une attention particulière portée aux séries scientifiques pour les filières d'ingénierie et de santé.
Le dossier à constituer
Le dossier de candidature comprend habituellement une demande manuscrite adressée au Directeur des Bourses, une copie certifiée du baccalauréat ou du dernier diplôme obtenu, les relevés de notes des deux dernières années scolaires ou universitaires, une copie de la carte nationale d'identité, un extrait d'acte de naissance et deux photos d'identité récentes. Pour les candidatures en Master ou Doctorat, une lettre de motivation et un projet d'études sont généralement requis.
Les délais et la procédure de dépôt
Les dossiers sont à déposer directement auprès de la Direction des Bourses à Dakar, dont les services sont joignables via le portail du ministère de l'Enseignement supérieur. Les campagnes de candidature s'ouvrent généralement entre mars et juin de chaque année académique. Les candidats de la région nord — Saint-Louis, Louga, Matam — peuvent se rapprocher des services régionaux de l'inspection d'académie pour obtenir des précisions sur les modalités locales de dépôt.
Les lauréats sélectionnés bénéficient d'une allocation mensuelle versée par l'AMCI, d'une prise en charge partielle des frais de scolarité et, selon les établissements, d'un accès aux cités universitaires marocaines. La maîtrise du français constitue un atout décisif, le système universitaire marocain fonctionnant majoritairement en langue française pour les filières scientifiques et juridiques.
MS