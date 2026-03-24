Bourses d'études au Maroc pour les Sénégalais en 2026 : conditions, dossier et délais de candidature

Pour prétendre à une bourse d'études au Maroc via le programme gouvernemental, le candidat doit être de nationalité sénégalaise, titulaire du baccalauréat pour une entrée en Licence ou d'un diplôme universitaire pour les cycles supérieurs, et avoir obtenu une moyenne générale satisfaisante — généralement au-dessus de 12 sur 20 pour les filières scientifiques et techniques. Les candidatures sont examinées par la DISED selon un classement national, avec une attention particulière portée aux séries scientifiques pour les filières d'ingénierie et de santé.



