Bourses universitaires 2025-2026 : Comment percevoir vos arriérés via SESAPAY et ECOBANK

La Direction des Bourses a annoncé le démarrage effectif du paiement des réclamations de bourses pour la période de novembre 2025 à février 2026, ce jeudi 16 avril 2026. Cette mesure concerne spécifiquement les étudiants déjà inscrits sur les états de paiement mais dont les virements avaient échoué pour des raisons techniques ou administratives, notamment des erreurs de filiation, des numéros de téléphone erronés ou des codes de retrait expirés.





Pour percevoir leurs allocations, les bénéficiaires sont invités à se rapprocher des partenaires financiers SESAPAY et ECOBANK.



La Direction des Bourses a également mis à disposition son centre d'appel, joignable au 33 920 11 11, pour permettre aux étudiants d'effectuer les vérifications nécessaires et de régulariser leur situation dans les meilleurs délais.



