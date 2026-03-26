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Études au Canada : plus de 100 bourses d'excellence de l’Université Laval disponibles pour 2026

Jeudi 26 Mars 2026 - 22:31

Études au Canada : plus de 100 bourses d'excellence de l’Université Laval disponibles pour 2026

L’Université Laval, au Canada, met à disposition plus de 100 bourses d’excellence et d’admission pour l’année académique 2026, au profit des étudiants nationaux et internationaux, selon le répertoire institutionnel de l'établissement.
 

Ces aides financières visent à soutenir les étudiants talentueux, à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à encourager la mobilité académique internationale. À travers son répertoire officiel, l’établissement propose actuellement un total de 183 bourses, dont plusieurs sont spécifiquement fléchées pour la rentrée universitaire de l’automne 2026. Les opportunités couvrent l'ensemble des cycles universitaires : le premier cycle (Licence / Baccalauréat), le deuxième cycle (Master / M.Sc. en recherche), le troisième cycle (Doctorat) ainsi que l'Executive MBA. Les enveloppes financières oscillent entre 2 500 $et 12 000$ selon les critères d’admissibilité et les filières d’études (comptabilité, administration des affaires, planification financière, gestion).
 

Parmi les opportunités phares figurent la bourse d’admission Executive MBA (12 000 $), le Fonds Simone-et-Marcel-Bélanger pour le doctorat en comptabilité (10 000 $), ainsi que des bourses de recrutement Standard Life ou de soutien au déménagement (5 000 $). Les autorités universitaires rappellent que le dépôt des dossiers de candidature s'effectue directement en ligne sur la plateforme officielle de l'Université Laval et recommandent aux postulants de soigner scrupuleusement leurs lettres de motivation et de respecter les fenêtres de soumission.

Plus de détails : https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?admissionBursary=true

MS/NDARINFO
 

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